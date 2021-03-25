好市多怎麼買CP值最高？「5神物」曝光：平分超划算

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮；近日，一名女網友在《Dcard》分享，身為住宿學生為了省錢，常常和同學一起到好市多採買生活用品，因為大家一起平分比較便宜，同時分享好市多必買的5樣高CP值商品。

原PO和大家分享，她和室友們最常買的5樣東西，第一個就是「牛奶」，她說「我們每次必拿的好市多牛奶，CP值一整個超高、超划算的，拿來煮白醬或煮牛奶火鍋也很適合喔！」第二個是「貝果」，平均算起來一個只要10幾元，除了原味之外，還有巧克力、起司、藍莓口味等，早上烤一下就可以馬上帶著去上課了。

接著，第三個是進口的「烏龜餅乾」玉米濃湯口味，她笑稱「薄脆的口感搭配甜鹹玉米濃湯，超涮嘴，完全讓人的手嘴都停不下來啊！」第四個則為進口的「萬能烤肉醬」，配任何料理都很搭，煮泡麵、沾醬、倒到各種料理都美味；最後是熟食區的「披薩」，室友們通常都直接買一盒300元，就可以花少少卻吃超飽。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「欸我也很喜歡烏龜餅乾欸，聽說最近特價記得去買哈哈」、「宿舍沒冰箱也不能開伙，看到這個好羨慕啊啊啊啊啊啊」、「還有小餐包超便宜又好吃」、「我們會買凱撒沙拉回去當早餐」、「牛、雞肉捲超好吃的，每去必吃」。

不過，也有網友表示「你選的剛好都是我平常不吃或不喜歡的」、「那個貝果起司的好難吃@@」、「貝果認真吃不完」、「身為窮人，我連好市多會費都付不起」。（編輯：賴詠璿）

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