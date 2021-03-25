炒飯有什麼用出「鍋氣」的撇步？老饕揭「秘訣」：飯粒會跳舞

▲炒飯是許多人愛吃的平民美食，但要怎麼炒的好吃又是一門學問。（示意圖／翻攝Pixabay）

台灣小吃店林立，其中炒飯由於烹飪方式簡易，往往是各店家的基本款美食。然而炒飯看似簡單，其實相當考驗廚師的實力。就有網友苦惱表示，覺得外面的炒飯要嘛太油、要嘛調味太重，體會不到所謂的「鍋氣」，不禁詢問大家對於鍋氣有甚麼獨到的見解或撇步？問題一出，釣出許多老饕回應，掀起熱議。

有位網友在PTT發文，詢問大家「怎麼形容炒飯的鍋氣？」原PO透露小時候一直覺得炒飯應該是學煮飯的基本款，以為把料跟飯全都炒在一起就叫炒飯，後來才知道沒有那麼簡單。等到了大學開始有外食，又覺得外面炒飯要嘛太油、要嘛調味太重，體會不到所謂的「鍋氣」在哪。不禁好奇請教大家，「對於鍋氣有什麼獨到的見解或是形容方式，或是有什麼用出鍋氣的撇步？」

網友紛紛分享自己的炒飯心得，在底下留言回覆說，「要用鐵鍋」、「鐵鍋炒真的香，我試用過不沾鍋炒吃起來完全沒感覺」、「一定要鐵鍋＋1，香氣明顯有差」、「不沾鍋因為鋁鍋的關係，蓄熱沒鐵鍋這麼好」。

另外對於「鍋氣」該怎麼形容這問題，網友則認為應該是「鍋巴香」、「梅納反應」、「焦香熱氣」、「鑊氣」、「食材觸熱鍋的表面反應，在熱鍋中快速循環烙炙煎烘」、「把食材表中層的水氣炒出來，讓食材乾縮但內部水分依然飽足，水分跑出變成蒸氣的同時也在開放式蒸煮食材。簡單說，沒水分的食材炒不出鑊氣」。（編輯：倪浩軒）

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