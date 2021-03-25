寶雅是怎麼紅起來的？網曝「火紅關鍵」：台版唐吉訶德

▲台灣自創的生活百貨品牌寶雅，是許多人愛逛的商店之一，對此，也有網友好奇「寶雅是怎麼紅的」，貼文一出，引起熱議。（圖／寶雅提供）

台灣自創的生活百貨品牌寶雅，是許多人愛逛的商店之一，而寶雅於1985年成立，在台灣市場經營多年，也漸漸地累積不少死忠的消費者，對此也有網友好奇「寶雅是怎麼紅起來的」，貼文一出，也有內行網友揭關鍵。

該名網友在PTT以「寶雅是怎麼紅起來的？」為題發文，表示他記得在小時候還沒有寶雅，等到他上了國中以後，附近有間店收攤以後，就變成這家「粉紅招牌」，看似什麼都有賣的雜貨店。

原PO接著說道，不過到了現在，「不僅全台灣都是，連一些很精華的地冠，像是各大車站、百貨旁，甚至夜市裡面都有，有沒有寶雅是怎麼火起來的八卦」？

貼文一出，引起熱議，「至少25年前就有了，國高中生很愛逛」、「寶雅、光南、小北百貨，都是從台南發跡的，一路開到全國」、「就美華泰、名佳美、寶雅，三個品牌家族分家，後來寶雅比較會玩，就變現在這樣」、「中南部發跡上來的，我買過3x元寶雅」、「昔日本土美妝三強只剩寶雅，原是一家人分合40年」、「股價和台積電差不多」。

不過，也有不少網友點出寶雅火紅的關鍵，「目標受眾很精準啊」、「空間感吧」、「可能進去裡面逛，就會被裡面的粉紅裝潢氣息錯覺自己也是年輕女孩兒」、「東西很多，有特價可以撿便宜」、「有廁所，店面明亮乾淨，有一般超商通路沒有的零食」、「廁所吧，聽說有些人會去上廁所」、「寶雅真的是台版唐吉吧」。（編輯：郭佩蓉）

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