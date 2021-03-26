女友不常回LINE卻發文？男「心很累」求助　兩派人馬論戰：需要溝通

許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。而近日就有一位網友在網路上發文無奈表示疑惑「女友不常回LINE卻去發文是怎麼回事？」沒想到卻引起兩派人馬論戰，直言「兩方心都很累」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「女友不常回line」的文章表示，「當有時候有些重要的事情要跟另一半講，她已讀後，回個嗯嗯，然後就不再已讀了」，原PO更接著說「後來發現她還在更新她的FB上傳照片&動態，直到隔天早上都未已讀訊息，遇到這種情況該怎麼改善呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，男女紛紛在留言區蓋起高樓。

有網友認為「就可以分了，每次都這樣完全不行」、「可能你已經OUT了」、「到早上都未讀…上班有這麼累嗎？」、「學著習慣吧，我現在沒事都不會主動密了，等到心很累」、「分手，她可能忙著回其他男生沒空理你」、「管什麼空不空間，遇到這樣我直接分，那麼忙、需要空間、需要自由交啥男女朋友」，但也有網友覺得「如果在實驗室真的可以這麼累，前男友受不了就跟我分手了」、「這是她的空間，不過也要看你們平常見面相處好不好」、「想回我男友訊息就回，不想回就丟著，有時候會兩三天才回，沒有人規定一定要回男女朋友訊息吧」。

但也有網友中立表示「每對情侶都有自己的相處之道，沒有人規定一定要每天回男女朋友訊息，只要雙方能找到一個可以接受的平衡，不懂為什麼一天不回訊息就被說不在乎，不回訊息有時候只是懶著打字，像我覺得講電話沒問題，見面和回訊息熱度不一樣，建議可以問一下女友不回訊息的心態，才能好好繼續溝通哦，畢竟不是每個男友都能接受這種狀況」，「人的個性都不同，感情也沒有所謂的標準，相處模式也會不一樣，如果不懂得變通，鑽牛角尖，就不會愛的剛剛好」、「這可能是她舒服的模式，可以多理解溝通看看」。（編輯：王柏文）

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