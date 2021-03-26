台北拉麵最強攻略！捷運「神級地圖」曝光：根本拉麵博士

日本拉麵的濃郁湯頭和Q彈麵體，一直都深受台人喜愛，而在台灣的大街小巷內幾乎都能看見不少拉麵店的招牌。對此，就有一名網友花了2天時間，精心製作「台北捷運拉麵地圖」，只要拿著地圖就可以吃到好吃的拉麵，貼文一出，也讓網友直呼「是拉麵控的福音」。

這名鐘姓網友在個人臉書秀出一張「捷運圖」，並表示「花了兩個晚上在弄這個」，仔細一看這張捷運地圖，就可以發現每個捷運站上，都被標上了附近好吃的拉麵，只要拿著這張地圖，就能馬上一目瞭然各個拉麵店的位置。

而原PO花了兩天做的「台北捷運拉麵地圖」，除了已經有知名度的拉麵店以外，甚至還列出一般較不為人知的拉麵店，這也讓網友們忍不住讚嘆，「這根本是拉麵大全吧」。

貼文曝光後，也立馬造成轟動，該地圖獲得了1.4個讚，有1萬多人轉發分享，還有高達6千多則留言，許多網友也紛紛讚嘆，「太厲害了！拉麵控的福音啊」、「拉麵推薦地圖，可以每週選一家嚐鮮」、「請收下我的膝蓋」、「太用心了，這張圖真的很讚欸」、「台北拉麵最強攻略」、「原PO根本拉麵博士」、「不要管生魚片了，吃拉麵囉」。（編輯：許智超）

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