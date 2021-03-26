隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體LINE甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，還有免費和付費貼圖可以使用，讓聊天情境更為生動。但沒想到LINE官方稍早在官網預告了一個驚人的消息，「從5/27開始，LINE電腦版將『不再支援電話號碼』登入」，更提醒用戶快轉移好友和貼圖，否則到時候全消失。

目前LINE電腦版目前有3種登入方式，分別為「手機掃描QR code」、「電子郵件帳號」及「手機號碼」，而從官方的最新資訊中可以看到，「LINE電腦版自5月27日起將終止『電話號碼』登入方式，未來僅能透過掃描QR code及電子郵件」。LINE官方更呼籲，最初是使用電話號碼登入電腦版LINE的民眾，又沒有把帳號轉移到智慧型手機，請進行轉移，以保留好友名單和購買項目。

此外，LINE更表示為優化更新支援的配置，預計在今年5月底左右，將針對Windows 7、8，與macOS 10.13(含)以下作業系統，終止支援LINE電腦版應用程式「更新」，而如果沒有刪除正在使用的LINE電腦版應用程式，仍可繼續使用，但後續會無法更新至電腦版 7.0.0 以上。（編輯：王柏文）

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