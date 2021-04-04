拜月老怎樣擲杯就是不給紅線！單身女花錢終得　結局卻崩潰

不少單身男女為求一段好姻緣，會選擇到各地知名的月老廟祈求。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，因為單身一陣子，身旁的朋友帶她去各式月老廟拜拜，不過花了1300元拿到一條紅線之後，結局卻讓她相當崩潰。

原PO表示，因為單身有一陣子，身旁的朋友看不下去，於是帶她去全台大大小小的月老廟拜拜，她說「我去拜月老，怎樣擲杯就是不給紅線」。直到去了一間有名的月老廟，只要付錢，不需向月老擲杯就會得到一條紅線，但那次帶回家後，紅線卻從錢包憑空消失，讓她相當無奈。

於是原PO這次直接請人幫她綁一條紅線在手上，結果去過爐完回到家，紅線竟再度失蹤，讓她崩潰直呼「它綁在我手上不到一個禮拜而已，我的1300飛了！」並在留言串笑稱「可能靠實力單身了，之前一條不見半年多了，旁邊出現的都是死會的」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我記得紅線不見，不是代表對象要出現了嗎」、「一般紅線不見不是代表姻緣要來了？注意一下呀，別靠實力單身了」、「可是紅線不見代表緣分要來了？以前到現在求過三次，放在皮夾內都不見，沒多久就交到對象了」、「我拜完也是過了三年才遇到啊，別急啦」、「某一年我斷了8條紅線，求到放棄」、「不錯了啦，我進月老廟第一步就拜錯神，乾脆就不拜了」。

不過，也有網友認為「遇到不對的人不如不要，真的傷神傷身，認真提升自己的價值，不強求、不執著，好姻緣就會自己來，寧缺勿濫」（編輯：賴詠璿）

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