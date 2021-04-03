食物掉地上「3秒內拿起來」還能吃？食藥署解答：3條件有影響

常聽網路上或親友之間流傳一個「三秒法則」的說法，意味著一但食物掉到地上，只要在「3秒內」撿起來就不會被細菌或有害物質、微生物汙染，而且這說法還有其他「5秒」、「7秒」的變化版，究竟手中的食物意外掉到地上幾秒內撿起來還能安心食用呢？眾說紛紜的同時，食藥署也給出解答了。

食藥署在臉書粉專《食用玩家-食藥署》發文解釋，事實上食物只要掉在地上無論是不是秒撿，都不建議直接食用，強調「落地一秒都不能吃！」，原因在於食物一掉落，細菌就會立刻附著，「若不慎食入病原菌引發食物中毒就不好了！」。

此外，食藥署也在文末分享《食藥好文網》連結，其中就提到其實國外有許多研究指出，掉落在地上的食物，沾染到細菌的時間和多寡，是和食物的類型有關的，例如表面較濕黏的食物，沾染到細菌的程度就絕對比乾性的食物大得多；還有地面的材料特性，比如木質地板、水泥鋪面，或者地毯等，上面的細菌濃度會不同；此外，還有氣候條件，包括環境中的溫、濕度等，也會影響沾染到食物的程度。

最後食藥署也提醒，生活當中細菌無所不在，不管是哪種類型的食物，或者用多快的速度從地上撿起來，都建議不要直接吃，不慎攝食入病原菌，如病原性大腸桿菌、沙門氏菌或金黃色葡萄球菌等，都可能會引發食物中毒，導致腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，所以從地上撿起的食物一定要確實清洗烹調後再食用，以確保不會病從口入。（編輯：楊智傑）

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