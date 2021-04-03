哪款泡麵最好吃？老饕曝宵夜首選：泡麵界第一名

▲泡麵因為其便利的特質，不少人都會拿來當宵夜或正餐。（示意圖／pixabay）

泡麵因為其便利的特性，被不少人拿來當作是正餐或者宵夜的首選，而市面上國產、外國進口的泡麵百百種，什麼才是最好吃的品牌呢？近日，就有網友分享自己朋友跟她分享一包「泡麵」，讓她吃過之後為之驚艷，貼文引發熱議。

原PO在「美食公社」貼文指出「有人吃過這種螺獅粉嗎？那天朋友拿一包給我吃，吃過一次之後發現真的很好吃，原來泡麵還有這種種類的，以前都不知道，平常吃國產泡麵都已經吃膩了，偶爾換換口味也是不錯」。

貼文一出，網友紛紛回應「螺獅粉啊！最喜歡的泡麵」、「螺獅粉啊我好愛！」、「是螺獅粉，好久沒吃啦」、「最喜歡的泡麵沒有之一，屌打很多國產的」、「螺螄粉超好吃的啊，有辣度又酸，絕配」、「螺獅粉真的超好吃，泡麵界第一名」、「紅很久了啦，螺獅粉好吃」。

不過，也有不少網友表示「是好吃沒錯啦＝＝但價格很不經濟實惠」、「是不錯吃，但現在一包要一百多，買不下去」、「哪裡好吃啊…一包一百多我乾脆去吃便當」、「一包一百多我真的吃其他的比較佛」、「不喜歡+1之前一包七八十，現在一包都破百，誰要吃」、「ㄜ….一包一百多真的跟維力、統一肉燥價格沒得比」。（編輯：張嘉哲）

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