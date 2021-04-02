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主子皮膚病奴才幫剃毛　嚕完後驚見「貴賓腳」：小叮噹手變雞爪了

▲主子皮膚病奴才幫剃毛　嚕完後驚見「貴賓腳」：小叮噹手變雞爪了。（圖／網友鄭小姐授權提供）
文 : 寵毛網

襪子被脫掉就不一樣了嗎？網友鄭小姐日前分享一組照片，表示自家「毛兒子」因為治療皮膚病必須將腳毛剃掉，原先以為是很正常的「貴賓狗」，沒想到往臉一看全都笑噴表示：「怎麼是你啦！」。

貓咪皮膚病奴才幫剃毛　嚕光後超像「貴賓腳」笑翻網友！

鄭小姐養了摺耳貓「帽帽」與金吉拉「岱岱」，兩隻貓都是從繁殖場救援出來被拋棄的貓咪（圖／網友鄭小姐授權提供）

這隻擁有「貴賓腳」的毛孩是鄭小姐的金吉拉「岱岱」，去年七月底發現牠原本是繁殖場的配種貓，因為年紀大沒有利用價值就被丟出來，趕緊將牠領養回家，卻發現牠的身體狀況很差，不僅有皮膚病，還有呼吸道以及口炎等問題，整隻貓看起來非常糟糕。由於治療岱岱的花費龐大，讓身為一般上班族的鄭小姐一度想要退縮，但是看到岱岱雖然曾被人類惡意對待，個性仍然非常天使，脾氣超好也很黏人，洗澡剪指甲剃毛都不會掙扎，讓鄭小姐下定決心要努力存錢，日後能趕快幫岱岱開刀治療嚴重的口炎問題。

貓咪皮膚病奴才幫剃毛　嚕光後超像「貴賓腳」笑翻網友！

岱岱剛來的時候健康狀況問題多，不僅罹患皮膚病，還有血便與呼吸道等問題，另外也有嚴重口炎，因此外觀看起來相當糟糕（圖／網友鄭小姐授權提供）

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雖然岱岱的醫療花費龐大，但是鄭小姐與男友不放棄牠，好不容易讓牠恢復健康，目前只剩腳部的皮膚與口炎需要治療（圖／網友鄭小姐授權提供）

日前鄭小姐的男友幫岱岱洗澡時，發現牠的腳毛太長經常將自己弄得髒髒的，加上皮膚病已經治療得差不多就剩腳部，也怕牠打滑因此決定幫牠做腳部剃毛，沒想到剃完後岱岱的兩隻前手看起來太像「貴賓狗的腳」，雖然岱岱沒有發脾氣卻一臉「不太高興」的模樣，頓時讓超過一萬名網友笑噴表示：「小叮噹手變雞爪了」、「乍看真的以為是貴賓或是博美腳XD」、「主子的眼神很怨恨」、「身為寵美師都由衷佩服鵝子的拔拔的剃刀功夫！」、「太好笑了，這飼主超強的」。（編輯：陳珮瑜）

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日前因為岱岱腳毛過長會打滑，以及治療皮膚問題，鄭小姐的男友就幫牠剃腳毛，沒想到剃完後卻像「貴賓腳」（圖／網友鄭小姐授權提供）

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還有人說是「博美腳」（圖／網友鄭小姐授權提供）

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岱岱：鏟屎的竟然把我剃成狗，這讓朕怎麼出去見人？（圖／網友鄭小姐授權提供）

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岱岱：還不給我拿出十個八個罐罐賠罪！（圖／網友鄭小姐授權提供）

Tags : 主子奴才幫剃毛皮膚病貴賓腳

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