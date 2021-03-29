▲YouTuber「Data66」近日分享有關全台的「統一發票獎金分布」，最容易中獎的地區曝光。（圖／翻攝自Data66）

全台「統一發票獎金分布」曝光！總金額破1.5億 最會中獎的地區出爐

統一發票對獎號碼每2個月開獎一次，不少民眾都希望能透過對中發票號碼，為生活帶來小確幸，甚至幸運的話還能抱回千萬大獎一夜致富；對此，YouTuber「Data66」近日分享有關全台的「統一發票獎金分布」，其中最容易中獎的地區曝光，引發網友熱議，不禁驚呼是「強大的消費力！」

「Data66」彙整財政部資料，分析出自2017年2月至2020年10月的「統一發票獎金分布」數據，影片中可以發現，每期中獎獎金不盡相同，但台北市的大安區和信義區持續坐穩前2名，整段影片變化相當療癒。

影片最後2020年10月的數據，台北市信義區光是統一發票總獎金就高達1億5000多萬元，和其他地區拉開差距，也令網友看完忍不住驚嘆「北部人消費能力的強大，只有那麼強大的消費能力，才能夠有許多中獎發票，累積中獎金額」，因為開出來的發票多，中獎機會也多。

不過，統一發票中獎獎金排行榜中，除了台北、新北地區占大多數，桃園市的桃園區、中壢區，以及台中市的西屯區、高雄市的左營區、三民區等也常出現在榜上。（編輯：賴詠璿）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載