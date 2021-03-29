小學下課狂奔到「不熟同學」家躲雨！長大越想越不對勁：超詭異

▲有女網友回憶起小學4年級時，曾在回家半路上遇到大雨，當時巧遇一名較不熟識的同學，女網友最後還到對方家躲雨，但這段故事長大後想起卻讓她感覺超毛。（示意圖／翻攝Pixabay）

一名女網友近日分享自己小學4年級發生的詭異故事，她透露當時回家路上突然下起大雨，巧遇了不太熟的同學，當天兩人一起狂奔到同學家中避雨，甚至還玩了一段時間才返家，但長大後她想起這段經歷，就雞皮疙瘩狂起，害怕直喊「那個同學、那個家，我到現在還是滿頭問號」。

原PO於臉書社團《靈異公社》上發文，表示國小4年級時下課通常都會和妹妹們一同回家，但那天特別不一樣只有她一人，然而半途卻遇到超大暴雨，「那烏雲像是一直追著我跑，我一路狂奔回家，路上也一直沒遇到妹妹她們」。

不過，她卻遇到一名不太熟識的同學，對方當時伴隨著她一路狂跑，兩人最終來到同學家的門口，對方也暖心邀約原PO進門躲雨，「我進去後，記得他媽媽很親切的幫我擦頭擦衣服，也拿吹風機給我們吹頭髮，我們邊玩邊吹」。

等到原PO一回到家後，就被家人詢問「怎麼那麼晚才到家」，她隨即解釋「下大雨去一個同學家吹頭髮」，但妹妹卻不解表示「哪裡有下雨？我們早走回家了」。但讓原PO感到更詭異的是，直到現在她都回想不起這位同學，「而我對那房子的印象就是大門都是緊閉的，後來更是變成廢墟！那個同學、那個家，我到現在還是滿頭問號」。

貼文一曝光，就引來許多網友嚇壞留言，「真的很詭異，你到底去那裡了」、「下大雨的確很詭異」、「是人家說的：時空交錯了嗎？跑去另外一個空間了？」、「好恐怖，幸好還有平安到家」、「好詭異」。（編輯：陳雅雲）

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