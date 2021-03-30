月薪多少才能結婚生子？小資女揭「雙北5行情」：要階級複製就隨意

一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。但近日卻有位網友在網路上表示疑惑「月薪多少才夠用？」沒想到卻引起小資女揭露在雙北中要生存的5點行情，直言「不會階級複製」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「月薪多少才夠用」的文章表示，「我在高雄工作，月薪六萬，房租6千，保險月繳3千，出社會大約6年，我個人這樣是挺夠用的」，不過原PO也直言「但似乎不敢想像結婚之後的花費與開銷」，更接著提出問題「請問大概要多少才夠用，並如何去理財規劃」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「多少夠用取決於你的生活品質跟開銷」、「雙薪家庭大約十萬薪水可以養小孩」、「如果住南部又單身的話，這薪水夠用了，省一點的話可能有機會可以買間房子，但如果想結婚生小孩的話，另一半可能也要差不多有這薪水才會夠用」、「加上年終就破百了吧，這個薪水在高雄當土豪了」、「南部6萬超夠用的吧，若有投資多增加點被動收入就更猛了」。

甚至更有一位小資女指出「我是新北人，在台北市工作，據我實際經驗，在新北至少要1萬5以上，而且總不可能一直租房，總會買房，你頭期款繳完，身邊還得要有備用金」，他更點出5個自己試算的行情「夫妻雙方白手起家，全靠自己，那合起來的存款至少要有500萬+兩人月薪加起來有達10萬，才適合結婚；如果父母有贊助房子，不用房貸跟頭期款，要生孩子，那300萬+合起來月薪十萬就可以結婚了；如果父母是贊助頭期款而已，房貸要自己背，要生孩子，那300萬+合起來月薪十五萬；如果父母贊助房子，無房貸無頭期又終生不生小孩，200萬+都有工作可以了；如果父母贊助頭期款，有房貸但終生不生小孩，200萬+合起來月薪十萬。大致是這樣，除非你要階級複製，那就隨意結婚隨意生吧」。（編輯：王柏文）

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