洗衣芳香豆超好用！「隱藏用法」曝光：真的很香

▲洗衣芳香豆許多人一用就上癮，內行人再曝「隱藏用法」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

洗衣服除了使用洗衣粉或洗衣球外，不少民眾也會添加柔軟精或近日流行的「芳香豆」，來讓衣服保持清新香氣。對此，一名女網友在臉書表示，逛美式賣場好市多的商品目錄時，無意間看見芳香豆有做優惠，想知道使用心得為何，貼文立刻引發熱議，更有過來人分享「隱藏用法」。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品消費心得分享區》提到，翻閱好市多的商品目錄時，無意間看見芳香豆有優惠活動，並稱「汗流浹背的夏天快到了，看到好心動！」不禁好奇詢問廣大網友「使用後的心得？我個人本身不用香水，喜歡衣物洗完自然香香的味道，不知這個產品味道如何？怕太濃，希望淡淡的，但持久」。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我也常用，用量依照自己的濃淡喜好，自行斟酌添加。喜歡洗後，衣物毛巾上飄著淡淡的香味，心情也會跟著飛揚」、「我大台洗衣機都減量放1／3瓶蓋，放在衣櫥沒穿的話，香味我覺得蠻持久的，但穿過就會直接沒味道」、「好用，味道好持久，但想要味道輕淡或濃的可自己調整的喔」、「一用就愛上，直接狂買啊」、「濃淡自行調整，持久絕對夠，每一款的香味強度不同，不要每一種都下一樣劑量」、「味道蠻喜歡，但我跟我朋友都覺得真的不持久」。

此外，更有內行網友分享隱藏用法「我很喜歡，也有放一些在鞋櫃和衣櫃內！」「我都放衣櫥裡面很香」。（編輯：賴詠璿）

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