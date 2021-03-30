LINE未讀999+點不完？網曝「一按鈕」全已讀：強迫症發作

隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體與他人聯繫，近幾年通訊軟體 LINE 甚至成為台灣民眾普遍喜愛使用的社交管道，而使用社群軟體交流也得重視一些禮儀。而近日就有網友在網路上分享自己遇到的情況，原PO表示非常不解「為何自己LINE的未讀訊息『從999＋瞬間變為已讀』的情況」，沒想到此舉卻讓大量網友們卻紛紛歪樓，直言「太難受了」，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「賴的2萬多未讀訊息全被已讀」的文章表示，「超傻眼的，原本這麼多，結果上個廁所回來看到變這樣了，有人知道為什麼會這樣？有解決方法嗎？」從原PO附上的照片中可以看到，原本LINE的未讀訊息有999+卻瞬間變成只有3，對於這樣的情況，許多網友們卻紛紛歪樓，紛紛論戰「為何訊息都不點開的原因」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「LINE聊天那邊不是有個全部標註已讀」、「一直無法收集到99,999，中途都會不小心手殘點到」、「LINE有功能可以全部已讀，在聊天的右上角第二個」、「應該是不小心誤觸了『全部標註已讀』，或是女友點開來看」、「不點開來看真的是太難受啦」、「強迫症發作」。

甚至更有人點出真相在於「懶的點開來看，同時也不會太邊緣」，「懶的點開來看」、「個人覺得就只是懶得點開，這種東西看個人習慣吧」、「有時候就真的群組訊息一直傳，官方帳號廣告也一直傳，多到根本懶得點掉而已」、「廣告訊息就不會想要點開呀～很多欸，不然就是暫時沒興趣」、「我也習慣搜集這種訊息….感覺比較不邊緣，至少廣告會主動密你」。

而原PO最後也表示「每個人都有自己的想法，有些喜歡0訊息，也有些喜歡累積一堆，都是個人愛好啦，不過我是個累積愛好者，但我重要的訊息一定會回，那些官方的、銀行之類的 有的沒的等等不重要的，我通常都會留著不點開」。（編輯：王柏文）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載