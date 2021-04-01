全聯「小時候的回憶」重新上架！網：單吃或沾醬都讚

▲一名女網友日前逛全聯時，發現樂事1款沾醬洋芋片重新上架，讓她興奮喊「好久不見」，貼文一出，網友也暴動了，紛紛表示「是小時候的回憶」。（圖／NOWnews資料照）

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評，對此，就有一名女網友日前逛全聯時，發現一款洋芋片重新上架，讓她忍不住興奮直呼「好久不見」，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友上月30日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示自己逛全聯時，竟然偶然發現樂事一款「沾醬洋芋片」重新上架，也因為這款洋芋片已許久不曾在各大超市出現，讓她不禁興奮直呼「沾醬欸，重出江湖，好久不見呀」，另外，她在文末也不忘詢問網友們「沾醬洋芋片，還記得這味嗎」？

貼文一出，立刻引起熱議，「回憶呀回憶」、「這是許多7年級的回憶呀！」、「小時候的回憶啊！」、「7年級的回憶」、「上次看到馬上入手」、「口味不變，包裝不變，只是餅乾變少了」、「真的是小時候的回憶啊，沒想到還可以重出江湖，晚點立馬去全聯看有沒有」、「我要衝了」、「這個莎莎醬洋芋片好吃」、「這個我好愛啊」、「我昨天也去買了，哈哈！但小孩喜歡糖醋的」。

另外，也有內行網友分享該款餅乾的口感與獨特吃法，「糖醋超爆好吃，單吃或沾醬都讚」、「莎莎醬沾麥當勞薯條也很好吃」、「後面那個糖醋醬，好吃，像麥當勞沾雞塊糖醋醬」。（編輯：郭佩蓉）

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