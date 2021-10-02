超商飲料其中一罐量特別多？網熱論「是我不敢買」　工廠幹部解析：買到賺到

▲一名女網友到超商買寶特瓶飲料，但她發現同款飲料竟然有一罐「比較多」的狀況，貼文一出，釣出內行人解答。（圖／翻攝Dcard）

台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，通常在都市每走幾步路就能看見一家超商，相當便利，近日也有一名女網友到超商想買寶特瓶飲料時，發現同款飲料竟然有一罐「比較多」的狀況，讓她相當不解，貼文一出，也釣出內行人解答了。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「為什麼這罐特別滿？」為題發文，表示日前她到某家超商想買飲料時，發現明明是同一款寶特瓶飲料，但是其中卻有一瓶的量「比較多」，讓她覺得很奇怪，「檢查瓶身也沒有凹陷啊，好奇怪，我要買來喝」。

貼文一出，引起熱議，「阿嬤養的」、「買到賺到」、「好可愛哈哈哈」、「平凡的小確幸」、「機器檢測出現偏差吧……」、「要是我不敢買耶」、「可能是充填問題，前陣子才遇過」、「真是觀察細微啊」。

不過，就有內行網友解答了，「以前在水工廠工作過，機器跟愛之味一樣的，我來解答，每次填充本來就都會有，液體過高跟浮蓋的問題，所以會有燈檢人員，但是那台德國機器的速度真的是超級快，我以前做燈檢常常做到頭暈目眩的，因為一直看一瓶瓶的水快速閃過，所以這應該只是單純沒挑到而已，也沒被機器檢測到而已」。

另外，也有一名自稱在飲料加工廠的網友回應，「這的確是飲料生產過程中充填機的誤差所導致（若如原PO所說瓶身並無凹瓶），機器在剛開始生產時液位通常會不穩定，調整好之後生產的液位會控制在一定的範圍內，這瓶是檢測不良品的視檢機誤判未剔除，後視檢人員亦未察覺所流出的不良品，但其實產品內容物一點問題也沒有，大可放心飲用，對飲料公司來說，液位可高不可少，所以就當買到賺到吧，恭喜多喝了一小口，飲料加工廠生產線小小幹部路過」。（編輯：郭佩蓉）

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