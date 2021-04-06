就愛香蕉窩！貓貓「自動去皮」躺進去：太舒服惹

世界上有分兩種貓：喜歡貓窩的貓、和不屑貓窩的貓；日本推主Twitter ＠matsutake_cat家的蘇格蘭折耳貓：松茸（まつたけ），就是世間少有的愛貓窩派，尤其對香蕉造型的貓窩情有獨鍾，甚至還會自己主動想躺，實在太可愛啦！

松茸目前是隻約五個月大的小貓咪，體力非常不濟的牠，一天花非常多時間在睡覺，於是對於床具非常講究！奴才為牠買了香蕉貓窩，意外的非常合松茸胃口，一感覺到睡意竟然會自己去找，再自己撥開貓窩上方的香蕉皮入口，隨後一臉滿足地躺進去，一套流程行雲流水，感覺常常在做！

松茸躺在裡面的模樣看起來非常舒適，嬌小的身形使牠能完整地藏進貓窩中，上方的香蕉皮還可以蓋下，打造出一個昏暗、柔軟的完美睡床。如此喜愛貓窩的松茸照片在 Twitter上已獲8.7萬個喜歡，大家回覆說：「可愛的香蕉剝皮師傅！」、「再長胖一點說不定就塞不進去了！」、「把握現在多躺一點～」、「松茸眼睛好大！」。