南瓜「獨門神吃法」曝光！「4步驟」完成：當零食超涮嘴

南瓜除了可以拿來當萬聖節裝飾外，其實也富含營養價值，不僅有抗氧化功效，還能幫助傷口癒合，更是不少人減重時的首選食物。不過，南瓜除了做成南瓜米粉、直接蒸來吃，到底還能怎麼料理呢？搜狐美食專欄《婷妹說美食》就分享了「獨門神吃法」，直呼「當零食超涮嘴！」

《婷妹說美食》表示，南瓜既營養又健康，但除了一些家常料理外，她要教大家一項超特別的自創吃法，那就是把南瓜做成類似薯條口感的「南瓜薯條」，而這項料理要準備的食材為：南瓜200克、胡蘿蔔1根、蔥花少許、雞蛋1顆、糯米粉與中筋麵粉各40克，另還要備好輔料，包括：玉米油、鹽、味精、蠔油與胡椒粉。

至於烹飪方法也相當簡單，主要包含「4步驟」，首先，要把胡蘿蔔去皮並切碎，南瓜部份去皮去籽切成小片，放入電鍋內蒸15分鐘。其次，準備一個大碗，把蒸熟的南瓜倒入碗中，用勺子碾成泥，再依次加入胡蘿蔔碎片、蔥花、雞蛋與調味料（玉米油、鹽、味精、蠔油與胡椒粉）、中筋麵粉及糯米粉，將其均勻攪拌成「麵糊狀」。

接著還要準備一個裱花袋，把麵糊倒入袋中，剪一個小開口備用，之後便可開始下鍋油炸，記得鍋中準備多一點的油，加熱至6成熱後，左手拿裱花袋，右手拿筷子，一邊緩緩地擠出麵糊，一邊用筷子把麵糊夾斷，把它推入油鍋中，而南瓜薯條的長度則可自行控制，大約炸個5分鐘，顏色呈現金黃即可出鍋，這樣做出來的成品外酥裡糯、營養鹹香，非常適合當成居家小零食，老少咸宜，一口接一口超涮嘴。

此外，《婷妹說美食》建議大家，炸得時候不用炸太久，不要炸超過5分鐘，以免炸得太焦，口感及賣相較難看，日後若是嘴饞想吃，可直接放入烤箱加熱，大概烤3至5分鐘就能出鍋，既方便又省時！她也提醒大家，若想久放，記得在食物冷卻後再放入冷凍保存，想吃的時候就拿一些下來冷藏解凍，這樣食物才不容易壞。（編輯：許苡晴）

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