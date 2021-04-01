洗衣球超夯卻很多人不用？「2關鍵原因」曝光：已放棄

近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，不過即便洗衣球討論度非常高，仍舊有人還是繼續使用「洗衣精」、「洗衣粉」來清潔衣物。近日，就有網友討論「是不是很多人不會用洗衣球？」貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「現在洗衣球很夯，很多人一直討論擺放位置應該在哪！但不管用哪一個牌子，請都先看背後的使用說明，特別是使用劑量，你用洗衣精跟洗衣粉也是要看多少的衣量放多少的清潔劑阿，特別是現在都是濃縮的，一大堆衣服也只需要放一顆就夠了，不要一次放太多衣服，放太多衣服用洗衣精其實也會殘留，只是因為透明看不到，摸起來其實就很黏膩就是了，就看一下使用方法麻」。

貼文一出，網友紛紛回應「衣服量真的太難抓了，還是洗衣精好」、「為什麼不用洗衣精就好了？方便簡單，看衣服多少放多少，就倒在固定的盒子裡，也不用在那邊翻髒衣服，還要特別放下面放中間，不累嗎？」、「之前用過洗衣球，洗完衣服完全不香….衣服量太難抓」、「有時候衣服量卡在很尷尬的點，真的不知道要丟幾顆，而且洗衣球超貴」。

另外，也有網友提到「請問洗棉被要幾顆？」、「洗衣球洗衣精都有用過，覺得洗衣精比較方便啊，可以根據每次洗衣的量決定放多少洗劑」、「太貴才是我不用洗衣球的原因，常態性的消耗品我就會care」、「我現在就是面臨不知道放多少的困境，每次洗完不是太香（怕殘留），就是完全沒味道，已經放棄用回洗衣精」。（編輯：張嘉哲）

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