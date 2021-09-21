手搖放太久出現「深色沉澱」好噁心？內行解析真相反讚：才賣50元根本賺到！

台灣手搖飲文化非常興盛，一條街上有四五間手搖飲料店一點都不稀奇，天氣熱的時候，不少人每天都要來上一杯消暑。近日，就有網友分享自己去買手搖時，沒有馬上喝，結果轉頭見「一畫面」讓他快吐出來，貼文引發熱議。

原PO在「Dcard」貼文指出「去買了手搖沒有馬上喝，放在旁邊，猛一看還以為是個噁心的東西，沒想到上網查之後，才發現原來蜂蜜用真的才會沈澱」只見貼出的照片中，原PO點的是蜂蜜綠茶，但蜂蜜與綠茶因為太久沒喝，導致蜂蜜全部沉澱在底部。

貼文一出，網友紛紛回應「賺到啊，蜂蜜真材實料」、「五十元一杯還用真蜂蜜，真的賺到」、「百分百純蜂蜜啊！冬天的時候還會整坨凝固」、「用真的蜂蜜賣50？真的蜂蜜不是爆貴嗎？」、「看完這篇突然好想喝蜂蜜綠茶哈哈」、「哇！真蜂蜜很讚欸」。

事實上，根據農業知識網表示，民眾如果要判斷真假蜂蜜有幾種方法，包括用眼睛看「真蜂蜜比較不透光，裝在透明瓶子用手拿著，看不清楚手指，假蜂蜜比較透明」；用鼻子聞「真蜂蜜有明顯植物花香味，假蜂蜜比較像香水味」；用手摸「真蜂蜜濃稠有黏性，在手指上搓會有阻力，聚合力強，假的很稀鬆」；用水沖「倒一點出來在玻璃杯裡用冰水沖，純蜜在冰水中不易被攪拌溶解，合成蜜一下就可以攪散」。（編輯：張嘉哲）

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