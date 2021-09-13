只喝鮮奶茶才是王道？飲料店「換用奶粉」遭翻臉　業者冤喊：手搖名店也這樣

台灣手搖飲風氣盛行，其中品項「奶茶」更是受到不少人喜愛，不過為因應不同的客群，市售的手搖奶茶有價格較貴的「鮮奶茶」、「奶粉奶茶」以及平價的「奶精奶茶」，三者口感不太相同。對此，就有一名網友開起「只喝鮮奶茶的人到底在想什麼？」的討論串，引發熱議。

原PO在Dcard貼文表示「自己開的飲料店賣的奶茶都是只加鮮奶，為此還去嘗試了各品牌的牛奶，以結合自家茶類達到最佳風味，而店面開始營業之後，也會去品嚐其他家手搖奶茶的差異，結果赫然發現某間名店不是使用鮮奶做奶茶，而是使用奶粉，但是味道非常好喝，於是我趕緊作出調整，把鮮奶換成奶粉，獲得客人一面倒的好評」。

直到新菜單印出來之後，明確告知我們的奶茶是使用全脂奶粉，沒想到原本說好喝的客人通通說「我習慣喝鮮奶的…..不喜歡奶精的味道」，這讓原PO震驚地表示「所以許多人習慣喝自己比較不喜歡喝的嗎？而且我們明明用的是奶粉，為何說是不喜歡奶精的味道呢？」

原PO後來也上網看了不少文章表示「奶粉跟奶精是完全不同的東西，營養成分也非常接近」他猜測「會有很多人崇尚只用鮮奶的鮮奶茶，是因為知識不足導致對奶粉產生負面偏見，儘管他們主觀上更喜歡奶粉帶來的味覺體驗，也會因偏見的影響而對自己的味覺不誠實，最終選擇了自己並不那麼喜歡的產品」。

貼文一出，網友紛紛反駁「想放縱喝飲料，所以催眠自己點鮮奶的比較健康，奶粉或奶精沒有看到成分，有些人擔心會有一些人工的成份在，鮮奶就不太會有這個疑慮」、「雖然好喝 但我還是覺得鮮奶比較健康，所以知道後當然會反感」、「我也只喝鮮奶茶，當然知道有時候混奶粉的奶茶更好喝，但是就是為了健康所以選擇鮮奶啊」、「鮮奶對我而言比較自然，我可以接受鮮奶口感比較不好喝，但不想接受喝奶精奶粉」。（編輯：張嘉哲）

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