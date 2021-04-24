老公養不起母子倆！婆婆追討「生產費用」　人妻崩潰：嫁到黑心工廠

婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。近日，就有人妻抱怨，懷孕相當不舒服，但老公卻連家事都不幫忙做，婆婆甚至還不停幫老公說話，生產完後更提出一要求，讓她月子做完就直接提離婚，貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO日前在《靠北婆婆2.0》表示，婚後雖沒有與公婆同住，但她懷孕期間孕吐嚴重老公不僅不聞不問，就連拖地都不願意幫忙，她只好一手包辦所有家事，而婆婆卻到處說「兒子很可憐，老婆懷孕沒在工作，要賺錢養老婆，優秀的兒子，怎麼娶到這樣的太太」。

原PO指出，「我老公那點錢根本養不起我們母子倆」，而且她還要自己出錢付家用，而婆婆卻要她體諒老公「本來就不會做家事」，接著更向大姑告狀「讓老公餓肚子，原PO都不幫忙煮飯」，這讓她相當傻眼，「我一個人在家，門也出不了，餓到泛胃酸嘔吐，你兒子也沒買給我吃啊！你怎麼不說你兒子要餓死我？」

產後因有保險給付，婆婆甚至開口要「保險理賠金、月子、生產費」，還強調「小孩要跟他們姓，不然拒付養育孩子的錢」，原PO也忍不住說「反正婆婆這個黑心工廠就是要讓她倒，黑心貨就是要退貨！婚前睜大眼是沒用的，我千挑萬挑，挑到一個黑心產品。婚前婆家一個樣，婚後又一個嘴臉，售後服務爛到家，氣死人」。

原PO坐完月子後，就直接向老公提出離婚，「贍養費也不要了，小孩就自己養，目前已經請律師處理中」，原PO也發現，周遭的已婚女性都不後悔生孩子，但全都後悔結婚，她不禁嘆「這些老公跟婆婆們是不是要反省啊？」

許多網友也紛紛回應，「遇到這樣的家庭遲早都會離開的，很欣賞妳的長痛不如短痛」、「你很棒，即時停損，往後的生活少了這些拖油瓶，幸福多了」、「你老公真是媽寶一個，辛苦你了」、「妳超棒的，果斷讓自己脫離苦海」、「又是一個沒擔當的男人」、「媽咪加油，這種隊友趁早離開就對了」、「人不要臉天下無敵，那些錢也敢要？」、「吃相真夠難看的」。（編輯：許智超）

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