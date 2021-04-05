包完潤餅的花生糖粉剩一堆！老饕分享神吃法：只有不夠吃

▲潤餅是清明連假這4天常見的應景食物，不過有網友好奇包完後所剩的花生粉、糖粉該如何解決，有老饕就揭露「靈魂吃法」掀起熱議。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

潤餅是清明節的應景食物，不少民眾返鄉掃墓期間也吃了潤餅，儘管南北部的配料略有不同，不過基本上都會添加花生粉跟糖粉提升香氣與口感。日前就有網友針對每次吃完潤餅後的所剩下來的花生粉、糖粉該如何處置進行討論，話題掀起網友熱議同時，也有老饕揭露自己的「靈魂吃法」。

清明連假4天很快就結束了，有網友就在PTT的WomenTalk版上表示，每年在家與親友團聚、包潤餅時，除了一般常見的配料外，吃了好幾天最後總會剩下特別多的「花生粉」、「糖粉」，以往總是直接在收拾時全數丟棄，但總感覺有些浪費。這也讓她不禁納悶詢問網友，是否有什麼處理花生粉跟糖粉的妙招。

討論串掀起不少網友回應，其中就有許多有著類似經驗的饕客們留言透露自己的吃法「烤麻糬+煉乳+花生糖粉，去吃燒烤都只等這道」、「拿來沾麻糬，超級好吃啦！」、「從來只有不夠吃，你這是奢侈的煩惱！講正經的，買一桶香草冰淇淋灑著吃吧，很好吃的，或是拌奶油塗吐司」、「拿去沾麻糬」。

另外也有網友分享幾項結合其餘潤餅材料的料理方式，「灑在涼麵上！超好吃」、「拌苜蓿芽」、「如果潤餅也剩太多，可以切一切當麵條煮來吃」、「做花生湯圓」，此外也有網友吐槽「必須加麵條然後白糖加爆」、「再繼續包XD」、「全部包進去」。（編輯：楊智傑）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載