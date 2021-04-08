被診斷不孕症遭老公提離婚！前夫1通電話反轉　網勸：千萬別心軟

許多人認為情侶穩定交往後，不僅能培養感情，一起生活以外，也能將對方私底下不為人知的一面全部摸透。近日，就有名女網友因為不孕，老公竟向她提出離婚，想不到卻因為前夫一通的電話，讓老公態度有了180度大轉變，原因曝光後，也讓網友們全都看傻了。

根據《網易新聞》「五月談感情」專欄分享了一個家庭故事，大陸有名女子表示，老公當初為了跟她結婚，還跟家裡大吵一架，主要的原因是「她在酒吧上班，還離過婚」，所以婆家的人並不是很喜歡她，但老公最後還是不顧家裡反對和她結婚。

兩年過後，女子常常和老公吵架，特別是為了小孩的問題，因為夫妻倆準備了很久，卻還是一直沒有消息，直到女子就醫後，才發她有不孕症。而老公還因此向她提出離婚，這讓女子相當難過，無法相信自己的老公會因為這樣就要拋棄她。

某天晚上前夫突然打電話來，老公搶過她的手機接通後開了擴音，電話中前夫跟女子抱歉，並說「要把酒吧經營權讓給她，算是一份道歉的禮物」，沒想到老公聽了這句話，態度馬上有了180度的轉變，立刻握著女子的手向她道歉，「因為那間酒吧在黃金地段，價值極高」，因此許多大陸網友也勸女子，千萬不要心軟。（編輯：許智超）

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