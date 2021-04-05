他猶豫要不要買「好市多冷凍炸物」　網熱烈討論：只怕不夠吃

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮；近日，一名網友在臉書表示，到好市多看到冷凍雞塊想買，卻因為份量太大，怕吃不完會浪費，好奇詢問網友「好吃嗎？」貼文曝光引發熱議，更意外釣出內行人分享隱藏吃法。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》提到，逛好市多的時候看到冷凍的雞塊，猶豫要不要買回家給孩子吃，苦惱表示「請問這個好吃嗎？因為太大包了，怕買了小孩不愛，這樣會很浪費！」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛笑回「自從買了這個我就不在外面吃雞塊了」、「買了以後你會覺得這個太小包，不用擔心！」「很好吃，我家小孩超愛的」、「只怕不夠吃」、「昨天買，剛剛吃，用氣炸烤箱20分鐘，還不錯！」「以後你的推車裡都會有一包喔」。

對此，更有內行網友透露隱藏吃法「加麥當勞糖醋醬，神還原麥當勞雞塊」、「超好吃，我自己兩天吃完裡面的一小包哈哈哈，然後趁熱加一點起司片下去，熱量直接一口滿足」、「加泰式辣椒醬真的超級美味」；但也有網友認為「只有我覺得不好吃嗎……麥當勞還是無敵」、「雞塊還是麥當勞好吃」。（編輯：賴詠璿）

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