收到「超稀有水果」！他上網詢問　內行人解答：價格價值都很高

▲一名男網友表示，有朋友送他們家一種「稀有水果」，但全家人都不知道是什麼，於是他便上網求助，貼文一出，也釣出內行解答為「牛奶果」。（示意圖／取自pixabay）

台灣水果種類豐富多樣，因此也有「水果王國」的美名，不過就有一名網友表示，有朋友送來一種「稀有水果」，全家人都沒看過，因此好奇發問「這是什麼」，貼文一出，也釣出內行人解答。

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「這是什麼啊？」為題發文，表示近日有人送給他們家一種水果，但是因為太稀有特別了，全家人都不知道該水果的名字，因此讓他上網求助。

只見原PO發出的照片，水果雖然已經被切開，但仍可以看得出來外皮為綠色，果肉則為米白色，中間還留有該水果的籽，「請問一下各位，有人送我們家這個東西，大家都在猜這是什麼，有人知道嗎」？

貼文一出，引起熱議，「變種芭樂」、「像皮比較綠的黃金果」、「鳳梨釋迦嗎」、「這好吃」、「多沒常識的人才會說是鳳梨釋迦… 皮完全不一樣，果肉型態也有差，唯一可能有點像的只有籽的某個角度..」、「我第一眼看以為是芭樂欸….」。

其中，也釣出不少內行網友解答，「綠皮牛奶果，我家有種，跟黃金果不一樣」、「應該是牛奶果哦，非常營養價格也不便宜」、「牛奶果，放到皮皺皺的再吃真的會很甜很好吃」、「越南ㄋㄟㄋㄟ果，也是牛奶果」、「我今天也吃到，跟你的超像，但我是紫皮的，我也是上網搜尋老半天，以為是黃金果、恐龍蛋、無花果那類的…後來問了送我的長輩才曉得」、「應該是牛奶果，前幾天我舅舅也拔了幾顆給我，聽說是來自越南的水果」。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載