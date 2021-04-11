北市動物園「水豚寶寶」出生！軟萌樣如天竺鼠車車

臺北市立動物園向臺南頑皮世界借展的水豚媽媽「阿皮」，於2月27日晚間平安誕下一隻小寶寶，剛滿月的水豚寶寶「車車」於4月5號、熱帶雨林區正式亮相！

剛出生的水豚寶寶體重約2,400公克，體型大小和毛色乍看之下很像成年天竺鼠。由於是早熟型動物，水豚寶寶出生不到一小時就可以自己來去自如，模樣十分可愛，讓人不禁聯想到最近很夯的天竺鼠動畫，於是將牠命名為「車車」。水豚的外生殖器不明顯，所以目前還無法判斷寶寶的性別，預計今年5月時請獸醫師施打晶片和健康檢查時，才能為大家揭曉「車車」究竟是男還是女。

別看水豚總是老神在在趴著打肫，就認定牠們是好相處的動物！根據保育員觀察，水豚們不僅十分膽小，還很健忘，像是保育員明明每天都推車進入活動場整理環境，偏偏牠們就是常常忘記，有時還是會被嚇一跳；因此保育員也不能任意變換髮型或是身上的配件，因為水豚還有眼盲的「症頭」，保育員曾經因為戴的口罩顏色不同，牠們就以為有陌生人闖入，變得非常神經質呢！

水豚交配後，藉由監測媽媽的體重變化，可以探知懷孕與否及胎兒是否有持續成長。通常保育員可透過親近訓練，用食物來引導動物主動站上磅秤，但是面對容易疑神疑鬼的水豚孕婦，這招卻完全不管用！因為水豚孕婦看到食物擺在磅秤上，不是如預期開心地享用，反而逃之么么；把磅秤擺在每天路過的通道上，她卻寧可繞遠路走！保育員無奈之下只好逆向操作，利用牠一有風吹草動就往角落躲藏的特性，事先把磅秤放在角落裡，到了量體重的時間，保育員只要拿一塊大木板慢慢的靠近，水豚孕婦就會乖乖的量體重了！

水豚媽媽「阿皮」雖然個性膽小加上容易緊張，但充滿母愛，把水豚寶寶照顧得無微不致，今天更帶著「車車」正式到戶外活動場和大家見面，動物園提醒大家經過水豚的家時，請保持輕聲細語，才不會驚擾到水豚君們打肫哦！