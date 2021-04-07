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冷氣「冷暖兩用」比較貴該買嗎？網友答案一面倒：不買一定後悔

▲有網友詢問買冷氣是否要買「冷暖兩用」機？引發熱議。（示意圖／讀者提供）
文 : NOWnews今日新聞

台灣夏天天氣炎熱，一般民眾家中都會安裝冷氣來消暑。而近年極端氣候的型態益發明顯，熱的時候更熱，冷的時候更冷，去年冬天就有很多時候需要靠暖氣來禦寒。對此，就有網友詢問大家，買冷氣是否要買「冷暖兩用」機？貼文一出引發熱議，全場網友意見幾乎一面倒，紛紛直呼「不買一定後悔」。

有位網友在PTT發文，詢問大家「冷氣要買冷暖嗎？」原PO透露自己是北部人，最近計劃買冷氣，實際去賣場比較時，發現「冷暖兩用」機比一般冷氣要貴上2000元左右。於是請教鄉民們，「差2000要買冷暖嗎？」

▲有網友詢問買冷氣是否要買「冷暖兩用」機？引發熱議。。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有網友詢問買冷氣是否要買「冷暖兩用」機？引發熱議。。（示意圖／翻攝PhotoAC）

問題掀起討論，網友一面倒幾乎都建議「要買冷暖」，紛紛留言回覆說，「不買一定後悔」、「才兩千，當然直上」、「要，真的舒適太多了，不唬爛」、「一定買，冬天好用」、「一定要直上，過來人表示懊悔」、「變頻冷暖吹下去整間都是暖的，完勝電暖器」、「暖氣吹出來整間馬上熱起來」、「用過冷暖我只說不買可惜」、「過來人經驗，一定要冷暖，寒流來襲超棒」、「暖氣老實說一年用不到幾次，但你用到的時候會超級爽」。

但也有網友認為，「買冷暖多一個壓縮機，貴那麼多，一年用沒幾次，浪費錢」、「說真的，冷暖容易壞」、「台灣沒有冷到要開暖氣」、「暖氣應該裝在地上，裝天花板很沒效率」、「家電有時候功能愈多維修會愈麻煩或愈貴」。（編輯：倪浩軒）

 

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Tags : 冷暖兩用冷氣後悔比較貴答案

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