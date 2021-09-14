手搖飲最難買到哪種茶？內行點出「高成本飲料」：便宜的會像拖把水

台灣擁有「美食王國」的稱號，國內不僅擁有多樣化的飲食文化，手搖飲料也是一大看點。不過，就有網友納悶發問「為什麼飲料店幾乎沒有普洱茶？」表示台灣飲料店普遍都難見到普洱茶的身影，因而好奇原因。對此，就引來眾人點出2大關鍵理由。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自己非常喜愛普洱茶，「雖然家裡有些珍藏的茶餅，但平常自己泡有點麻煩，天氣熱就是會想要買個」，但他指出街上的飲料店普遍都沒有販賣普洱茶，「我也不是要求要什麼1990年的生茶，一般般的熟茶就好，成本又不會很貴，有沒有為什麼想買杯普洱茶那麼難的卦」。

問題一出，就有網友點出「口味大眾難接受」是原因之一，「一般大眾沒那麼喜歡吧」、「台灣沒有產普洱，全世界普洱都來自大陸，且喝普洱人口不多」、「大眾對普洱有錯誤的印象，以為發霉、是臭的」、「普洱很臭+1，味道我覺得聞起來跟拖把水有像」、「認真回，普洱味道不夠重，不夠苦，大眾比較不能接受」、「很好喝但一般人不一定愛」。

另外，還有人指出價格較昂貴的普洱茶才好喝，一般手搖店可能負荷不起成本，便宜的則會出現品質不穩定的問題，「普洱的量都是一批為單位，品質上下可以差很多」、「便宜都假的，貴的他賣也沒人買，乾脆不賣」、「家裡賣普洱茶餅的，外面的普洱茶實在喝不下去」、「真正好的普洱絕對沒霉味，會有稻香，跟紅茶一樣是發酵茶」、「對飲料店來說你覺得不貴，他們覺得貴」；但也有網友透露仍有部分店家會販售普洱茶，「大牌的會有」、「我在台中忠孝夜市喝過，記得那家是專賣普洱系列手搖飲」。（編輯：陳雅雲）

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