飼育員驚嚇！動物園搞錯性別　倉鴞下蛋後「懷疑鳥生」：我不是男孩子嗎

真是誤會大了！日本德山動物園有一隻倉鴞，日前牠下蛋的照片一躍成為地方重大新聞，因為園方本來公告牠的性別是雄性，這「不速之蛋」可說把原本大家的認識全推翻，園方隨後也發聲明認錯，將這隻倉鴞的性別更正為雌性。鳥界「男變女」的趣味故事引發網友熱議。

德山動物園日前在園方推特發文，分享了這隻名為小愛的倉鴞，低頭凝視自己下的蛋的照片。推特並以第一人稱口吻發文，透露小愛在今日早上生下一顆蛋，「以前我說是自己是雄性，但很抱歉，我是女的」，文末並呼籲大家繼續支持，還標註了「尖叫的飼育員」等趣味關鍵字。

小愛看著蛋「懷疑鳥生」的照片引發熱議，在推特上獲得超過3萬位網友按讚。而當地媒體《周南經濟新聞》也披露了更多細節，據報導，小愛是2016年來到德山動物園，並迅速憑藉漂亮優雅的毛色與長相獲得許多遊客喜愛。當園方在去年宣布，經過抽血檢查確認小愛是雄性時，許多粉絲都很驚訝，因為小愛的外型讓人感覺滿像女生的。

結果這個疑問在小愛下蛋後到達高峰，當時小愛在籠內盯著自己的蛋看，而看到這一幕的飼育員也驚訝得叫出了聲，並因為太混亂而把鳥籠關了起來。但是當然了，重新開門後小愛與蛋依然在原地，接受事實的園方坦承之前搞錯了，並解釋鳥類的性別判斷，通常是透過比對染色體的差異，但對於倉鴞的了解還在摸索階段，DNA數據太少，因而當時透過體型跟行為的輔助判斷認定小愛是雄性，孰不知誤會大了。

笑翻的網友紛紛留言回覆說，「小愛表示：我才是最困惑的那個人」、「小愛：你們不是說我是男孩子嗎」、「你也不能怪小愛那副看著蛋不知所措的模樣，畢竟牠那麼信任園方，當園方一開始告訴小愛牠是男生時，牠也就很自然地不疑有他」、「飼育員關上門時可能在想，一定是我打開的方式不對，我們重來一次」、「鳥界花木蘭」、「倉鴞問號.jpg」。（編輯：倪浩軒）

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