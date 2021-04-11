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發現自家貓咪跛腳　緊急送醫卻得到「超爆笑答案」：太胖了啦

▲發現自家貓咪跛腳　緊急送醫卻得到「超爆笑答案」：太胖了啦。（圖／網友Sunny Wang授權提供）
文 : 寵毛網

貓咪膽子奇大，像一名攀岩高手，總控制不住自己往家裡的高處移動，使奴才必須時時注意，唯恐牠們受傷！網友Sunny Wang某天注意到自家貓貓：奇異果走路不正常，看起來一跛一跛，雖貓臉看不出什麼端倪，但奴才非常擔心，即刻帶往醫院檢查，醫生在一番揉捏過後，竟得一個「超爆笑答案」！ 

貓：嗨～我是奇異果！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

貓：嗨～我是奇異果！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

明明就像海參（誤）（圖／網友Sunny Wang授權提供）

明明就像海參（誤）（圖／網友Sunny Wang授權提供）

奇異果是王小姐於街邊帶回家的浪浪，因流浪時已有餵養親近，故剛帶回家就是隻5.5公斤的健康女孩，連醫生都不信牠原先是隻孤苦無依的浪貓！帶回家到現在大約一年，奇異果每天都過著愜意的生活，偶爾玩個逗貓棒、享受奴才的梳毛按摩，其餘時間就是瘋狂的吃和睡！

奇異果：什麼都在吃！看到梳子時會放棄吃好嘛！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

奇異果：什麼都在吃！看到梳子時會放棄吃好嘛！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

奇異果：梳毛是我心中的第一名！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

奇異果：梳毛是我心中的第一名！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

某天中午奴才吃完飯回家，看到早上好好的奇異果，走路突然一跛一跛，嚇得她趕緊帶去醫院檢查。這家佛心的醫院只收藥費不收看診費，醫生立即為貓咪摸骨，在右前腳摸來摸去後醫生笑說：「這是輕微扭到，因為太胖扭的！」，奴才頓時鬆了一口氣，確實奇異果經過這一年的吃睡，已經長到6.8公斤了！

奇異果：哪胖？我是有福氣！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

奇異果：哪胖？我是有福氣！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

看診應到這裡結束，因為這狀況會自己好，無須開藥。但醫生的手卻沒有離開奇異果，反而漸漸地往下摸……，摸背、摸肚子、摸透腿，意猶未盡般又摸回大肚肚，醫生邊揉還邊用逗小孩的聲音向奇異果說：「你太胖啦～要減一公斤啦～怎抹那～抹胖！，這名男醫師揉完後又變回正常音調向奴才說話，要她不要擔心！ 

奇異果：媽媽我被摸遍啦！！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

奇異果：媽媽我被摸遍啦！！（圖／網友Sunny Wang授權提供）

如此可愛的「貓咪看診記」上傳社團，吸引了非常多網友得目光，大家留言說：「貓貓反而想跟醫生收錢了」、對不起明明很可憐可是我卻笑了」、「貓咪：我當時害怕極了！醫生根本在狂吃豆腐啦ＸＤ」、「這是一篇有聲音的文章」、「不收診金就要肉償囉ＸＤ 

Tags : 太胖爆笑答案貓咪跛腳送醫

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