男友交往近5年堅持AA制！網見相處狀況急喊：超自私

現代社會中，不少情侶越來越推崇AA制，避免分手後可能產生的糾紛。近日，就有網友分享自己和男友的相處模式，交往快5年都堅持要AA制，而且吵架時男友不但會把她丟下車，甚至還有暴力傾向，貼文一出，也讓許多網友都看傻了眼。

原PO在《靠北老公2.0》表示，自己和男友已經交往了快5年，從一開始交往到現在都是AA制，無論是什麼花費都會記帳，一開始覺得男友沒有賺很多，所以她並沒有覺得AA制有什麼問題，但後來卻發現，即使男友越賺越多，仍然非常堅持要AA制。

原PO接著指出，只要倆人一吵架，男友就會把她丟下車、趕出家門，甚至還有暴力傾向，因此三、四次後，她就不願意再付房租，但對方卻還是常常跟她要房租，「他不管我在外面會不會遇到危險，也從來沒有真心跟我說抱歉，還覺得問題都是我」。

原PO也提到，每次和男友家人出去吃飯，男友也只會付家人的錢，有一次和他的兩個妹妹去唱歌，但結束後原PO身體不舒服，想請妹妹們坐計程車回家，但男友堅持要沒喝酒的原PO載她們回家，這讓原PO相當不解，更透露男友媽媽叫她「以後聚餐也不用來了！」

許多網友看完原PO的狀況也紛紛勸說，「AA制也要看狀況」、「你男友也太自私」、「這種奇葩你還不快逃？還沒結婚實在是萬幸」、「可以分開了，你值得更好的」、「AA制沒有錯，錯的是他對妳動手動腳，這就錯了」、「以阿姨的經驗快分手吧」、「AA就算了，還這種態度對妳？」、「還可以撐到快5年真是忍功一流」、「趁還沒結婚，趕快離開對妳比較好」。（編輯：許智超）

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