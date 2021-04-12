奴才忙搬家　虎斑貓卻一旁「哀怨度估」：監工也是會累的～

貓咪的睡眠時間很不一樣，當人們辛勤工作時，轉過身看到是牠們睡得四仰八叉的模樣，而網友劉家琳在忙著搬家時，似乎打擾到家中貓貓的睡覺時間，自己一邊氣喘吁吁，自家貓貓卻露出無比哀怨的「愛睏」表情，讓她不禁想問：「都我在搬，你在累啥？！」。

這隻皮毛清爽的虎斑貓叫做：美男！年紀不到三歲，名字是當初餵養人所取，因為已經習慣這名字，也沒有特地更改。而這隻貓貓除了名字像韓劇主角外，個性也非常戲劇，平時性格撒嬌、黏人，常常自己跳上奴才懷抱，還會不矜持地自己翹起屁股，示意奴才該幫牠拍屁屁囉！但每當牠想睡覺、或心情不好時，原本可愛的模樣會突然換一副面孔！這天奴才就忙著搬家，伴隨著東西進進出出，必定製造出許多碰撞聲響，而這聲音似乎驚擾到美男，讓牠立刻換了表情，大大展示著牠現在的心情！

原先渾圓雪亮的眼睛在牠想睡覺時，突然像「降半旗」一般只睜開一點，累到極致的哀怨模樣，讓真正在勞動的奴才非常疑惑：「到底是我在搬，還是你在搬呢？」照片上傳社團後網友們紛紛解答到：「監工也是會累累的～」、「搬家那麼吵牠怎麼睡！」、「我下班時ㄉ臉」、「肉泥拿出來就精神百倍了！！」面對最後一個留言，以下這張照片可以解答！

看來貓皇是沒那麼好打發的！