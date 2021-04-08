假Netflix軟體主打免費觀看！專家警告：小心個資外流

串流影音越來越流行，閱聽人能夠不受限制，何時何地都能看影集與電影，很多人每天都會打開串流影片平台 Netflix 觀看最新的節目、影集，近日卻傳出有詐騙集團推出「假的Netflix軟體」，更提供了誘人的方案吸引用戶下載，對此專家也警告，若是下載了「假Netflix」的惡意軟體後，個資都將外流，引起熱議。

根據資安機構《Check Point Research》的調查發現，有一款全新的 Android 惡意軟體主打免費觀看 Netflix，更提供了「免費訂閱2個月」的超誘人方案，而這款惡意軟體名為「FlixOnline」，上架於 Google Play 的商城，許多用戶看到「免費訂閱2個月」便立刻下載，但一下載了APP就會執行惡意程式入侵手機，根據統計，目前受害用戶已經高達500人。

《Check Point Research》也表示，這款惡意軟體的攻擊手法為「傳送假訊息」或「擴散惡意軟體」，甚至當下載的用戶登入了「假Netflix網站」後，信用卡、銀行等金融資料，也可能會跟著外流，被盜刷風險非常高，甚至有報告也指出，這款軟體還會默默監聽用戶的日常生活，非常可怕，請民眾在下載任何軟體前，都務必注意，不要輕易點擊或下載。（編輯：王柏文）

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