一堆餐廳都標榜A5和牛？知情人曝真相：有可能是假的

「A5和牛」在不少人心中，似乎已成頂級牛肉的代名詞，價格更是相當高昂。就有網友在PTT八卦板提到，近期市面上許多餐廳都推出A5和牛，不禁疑惑A5和牛數量稀少且昂貴，這些是否都是真的A5和牛？貼文曝光引發熱議，釣出知情人曝背後真相。

原PO表示，最近去餐廳都一直看到一堆A5和牛，不管是燒肉店、火鍋店還是丼飯店，通通標榜「A5和牛」，卻稱「但記得A5和牛數量稀少，且相當貴，還能追蹤條碼標示的樣子」，不禁好奇詢問廣大鄉民「是不是這些餐廳都在騙人，把消費者當傻子耍呢？這個能檢舉嗎？」並問「市面上一堆A5和牛，是不是騙人的？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「和牛要看是不是日本的，有些是澳牛」、「不過麻辣鍋用哪種肉其實都一樣，放下去只剩辣味」、「看價錢就知道了」、「滿多真的啦，只是有些切得有夠薄，吃起來就不好吃了」、「看油花就知道了，一堆燒烤店的和牛都沒油花」。

對此，一名網友回應貼文分析，基本上用「A5」分類是日本和牛，不會是澳洲和牛，因為澳洲的分類方法不太一樣，如果一家餐廳主打A5然後給的是澳洲和牛，這樣算是詐欺，但便宜的A5和牛其實也不一定是假的，因為和牛重點是產地還有部位，三大和牛「神戶牛、松阪牛、近江牛」肯定貴，如果有餐廳用便宜到不合理的價格販售，那滿有可能是假的。

此外，該網友也提到，日本國內還有許多和牛品牌，有些可能沒聽過名字或是名聲不響亮，價格就比三大和牛便宜很多，口感其實也不錯，再者部位也會影響價格。有些燒烤店甚至會用「NG和牛」再加工，但肉質很碎、油花很差，讓消費者吃到飽以為賺到了，其實根本被騙了，他強調「吃到和牛便宜是有原因的，不見得便宜一定吃到不好吃的，但其中的細節就要多注意」。（編輯：賴詠璿）

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