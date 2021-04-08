和男友熱戀期卻被神明警告「是玩咖」！網揭關鍵：自己要思考

不少人若是碰上人生難題，通常都會找神明、算命師指點迷津，對此就有一名女網友發文，表示自己和男友是在交友軟體上認識的，目前交往兩個多月都算融洽，但最近千歲（五府千歲）卻跟她說，這個男生不好，是屬於「玩票」性質的人，但她卻不想錯過，因此陷入兩難，「該怎麼選擇」？

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「神明反對我這任男友」為題發文，表示她和男友是在交友軟體上認識的，聊了半個多月決定見面，但也因為男方碰巧收到兵單，也說不想錯過她，「所以才選擇跟我在一起，我們相處下來都很好，也都沒什麼吵架，頂多我會任性一下」。

但原PO接著說道，「可是前幾天千歲卻跟我說，這個男生不好，以後我會後悔，說他是玩票性質的人，表面功夫做得很好」，讓她不知道該怎麼辦，因為她不想失去男友，「好不容易遇到一個對我這麼好的男生，可我聽到這個消息，對我打擊真的很大，可是不到最後誰會知道呢，之前幾任在一起不到半個月就分了，只有被玩弄感情的份」。

她也提到，自己家裡就是開宮廟的，所以對這種事情也是半信半疑，不知道對於目前的情況該做出什麼樣的抉擇，而她也和男友說了這件事情，男友則是表示「即使再坎坷，也要一起努力，有什麼需要改進的都要直接說」，但原PO依然很不安，「如果這件事，發生在你們身上，你們的選擇是什麼」？

貼文一出，引起熱議，「妳自己決定呀， 但我覺得不要放的太重，萬一真的他不好妳也不會那麼痛」、「還好我都不會去算這個」、「沒有人干涉得了妳的感情，只有妳自己能為自己做決定，無論這個人是好是壞，都是妳自己要承擔。至於交友軟體上的人，有好有壞，最重要的是，看清楚，想清楚，而且你們認識和在一起的時間不長，所以還是可以謹慎思考，不要放得那麼深」。

但也有網友揭開關鍵，認為，「看到『交友軟體』這四字就知道神明是對的」、「目前線索看起來神明是對的」、「當兵，有用交友軟體，這兩個關鍵字比神明準吧」、「神明不知道是不是對的，但15天就想在一起，挺搞笑的」、「先不說神明怎麼說，依照你的描述，我就覺得這個男生不ok」。（編輯：郭佩蓉）

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