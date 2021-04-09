隔壁阿婆每次見面都「硬塞錢」！原因曝光網讚：你們好可愛

現代都市人大多住在公寓或大樓，鄰居之間可以互相照應幫忙，但也可能因生活習慣不同而發生衝突，如何妥善地與鄰居相處，成為一大課題。不過就有網友透露，自己的隔壁住著一位阿婆，每次見到面都會「硬塞錢」給他，而他說出兩人的相處模式後，更是引發熱議，讓網友高呼「我也想要一個阿婆！」

有位網友在Dcard以「隔壁房客總是塞錢給我」發文，分享個人與隔壁阿婆的相處趣事。原PO表示，隔壁阿婆已經入住快2年，第一次見面是在阿婆搬行李上樓的時候，原PO剛好下班看到阿婆氣喘吁吁的模樣，於是好心幫阿婆提行李，更因此得知原來阿婆就住在自己隔壁。

由於第一次見面原PO就給阿婆留下好印象，之後阿婆三不五時就會送給原PO一些飲料、零食等等。至於為什麼會「塞錢」？原來是因為原PO所住的公寓，同層樓住戶只會收到一張台電帳單，住戶再自行用電量來分擔金額。而阿婆事實上並不常住在這裡，用電量很低，電表永遠跑個位數，因此原PO都是一次把樓層電費共同繳掉。

阿婆知道後，便堅持要給原PO電費錢，即便原PO向阿婆解釋她幾乎沒用什麼電，但阿婆還是每次遇到原PO就會掏錢出來說要繳電費，兩人便展開塞錢與拒絕的拉鋸戰，甚至連在公寓外面遇到，阿婆也要拿錢出來，讓原PO只能拔腿就跑。原PO生動描述兩人在馬路上互相推拉，1000元鈔票在手中來來去去，阿婆堅持要給，原PO堅持不收，最後實在凹不過，只好收下並對阿婆說「以後不要再給了」，阿婆則報以微笑。

另外還有一次是在過年時，原PO貼春聯時順便也在阿婆門旁貼了一張，當下只是覺得左右對稱很喜氣，結果隔天阿婆就在鞋櫃上放了個紅包回禮答謝，讓原PO笑稱「看到紅包的時候，真的以為自己準備要冥婚」。

兩人的趣味互動讓網友好生羨慕，紛紛留言回覆說，「你跟阿婆都好可愛」、「阿婆好可愛，你一定很可愛！阿婆把你當孫子疼」、「挺羨慕的欸，至少不是隔壁住著很煩人的奧房客」、「為什麼我遇到的鄰居都是塞垃圾給我或是廣告紙之類的」、「我也想要一個阿婆」、「阿婆我不想努力了」。（編輯：倪浩軒）

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