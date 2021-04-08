每月固定匯1萬給前女友爸！媽痛罵無法諒解　「原因」藏洋蔥

近日有男網友透露，3月底時，他請媽媽幫他去銀行存一筆現金帳的貨款，後來媽媽看到他的存摺後就質問他「為什麼每個月初都會匯10000元到特定帳戶？」他坦承，那筆錢是匯給過逝女友的爸爸的，結果媽媽聽後便怒氣衝天，把他罵得狗血淋頭，這讓他相當無奈，不禁直呼「唉…我真的覺得好累！」而此文曝光，許多人紛紛淚讚。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，因為女友爸爸年紀大了，已經68歲，目前一個人住，平常靠打零工為生，生活並不是很好過，女友生前每個月也都會匯錢回家給她爸爸，但她現在不在了，他擔心她爸爸的生活，所以才會代替女友支付這筆生活費。

原PO接著說，他跟過逝的女友雖然沒結婚，但他已有申請收養對方的女兒，法律上他是這孩子的爸爸，「因為女友沒兄弟姐妹，她的媽媽也很早就過逝了，只剩她爸爸一個人在屏東老家生活，她爸爸年紀也大了，怎可能還有心力一個人照顧5、6歲的孩子，考量到教育資源、生活環境還有其它因素…所以我才會收養女友的女兒，因為我覺得把這孩子留在我身邊才是最好的決定。」

原PO更透露，「其實女友的爸爸曾經好幾次婉拒過我的幫忙，但我騙伯父說這筆錢是女友生前跟我一起買的存股獲利，女友不在當然是要留給他，他才答應收下。」不過，媽媽得知此事後卻很生氣、無法諒解，「說我養別人小孩已經很誇張，沒想到連對方爸爸都養…因此唸了我一堆很難聽的話。」這讓他有苦難言，不禁嘆道「我每個月也是都有給自己的父母孝親費，那孩子的外公也算我的親人，我覺得幫助自己家人並沒有不對，但我不懂為何我父母要分的那麼清楚？唉…我真的覺得好累！」

貼文一出，網友全都讚翻，紛紛回應「媽媽是心疼你，不過說真的…你這樣做沒有錯！你媽媽也沒有錯！重點還是要自己有能力可以負擔…還有自己也要有存積蓄，要量力而為！」「你真的好善良，以後會有福報的」、「真男人啊！」「真偉大的男人，會有福報的」「你很棒真的！老人家他的思想有時候跟不上時代，他說的話你就不要放在心上。」「暖男，讚！加油」、「你很棒欸！有情有義的好男人」。

不過，也有人直言「如果我是媽媽，也會覺得擔心，怕未來你要結婚怎麼辦…？但是又覺得你很了不起，如果你自己能規劃好，讓父母親放心，或許他們就能慢慢安心。」（編輯：許苡晴）

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