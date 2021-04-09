太常把「不好意思」掛口中！網嘆台人口頭禪：有距離感

都說台灣最美麗的風景是人，雖然近年奧客鬧上新聞的爭議事件層出不窮，但台灣人溫和有禮的印象還是普遍深入人心。不過就有網友認為，台灣人太容易把「不好意思」掛在口中了，太過客氣反而會讓人有種距離感，更詢問大家「你到底在不好意思什麼？」文章一出引發熱議，掀起鄉民論戰。

有網友在PTT發文，認為台灣人太容易把「不好意思」掛在口中了，尤其在餐飲服務業，幾乎把「不好意思」當作固定開場白，但原PO覺得明明有更恰當的說法，比如可以改用「您好」來取代。原PO直言「太過客氣反而會讓人有種距離感，有人也有這種感覺嗎？你到底在不好意思什麼？」

認同原PO看法的網友，紛紛在底下留言回覆說，「真的，聽太多會覺得多餘，煩」、「沒辦法，客服做久了一些贅詞想改也改不掉。更別說顧客至上的服務業，基層的工作無形之中都在把我們變成卑微的服務人員」、「之前看過一個youtuber分享，在國外打工學到把台灣人常掛在嘴邊的『不好意思』換成『謝謝』會讓對方更容易感覺到自己的付出也會更開心」、「台灣人無法名狀的口頭禪，感覺講了就很有禮貌似的」。

但也有許多網友不以為然，「各國語彙都有類似的用法，不覺得對陌生人客氣一點有什麼問題欸」、「只是發語詞」、「客氣和距離就因為真的不熟啊，還是你喜歡裝熟型的」、「好的，不好意思」、「不好意思超好用的好嗎，不然你要叫4、50歲的服務員什麼」、「就一句客氣用語而已」、「與其裝熟踩別人的線，一開始禮貌點還是比較安全」、「不就只是excuse me嗎你想太多了」、「沒禮貌白目還自以為大方直白的風氣比較奇怪」。（編輯：倪浩軒）

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