好市多買超夯「洗衣神物」！回家一用上癮：每次洗衣都要加

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮；近日，一名網友在臉書表示，到好市多看到近來很夯的洗衣神物「香香豆」，洗完衣服之後會讓衣物有淡淡的香氣，聞起來相當療癒，貼文曝光引發熱議，卻有網友買回家用完瞬間崩潰，背後原因糗翻。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》提到，前陣子和同事聊到「香香豆」這產品，可以讓衣服洗完帶有淡淡的香氣，聞了會有療癒的感覺，剛好逛好市多的時候看到有在賣，價格也不貴，抱持著姑且一試的心態就買了。

沒想到回家一用之後立刻上癮，笑稱「現在我每次洗衣服都一定要加，很喜歡石榴的香味」，一開始還很擔心，怕味道會太重，因為本身沒有噴香水的習慣，後來發現一點也不會，只有淡淡的香味。

對此，有網友用完後卻嚇得直呼「有一次失手倒太多，香到崩潰，味道在腦海揮之不去」、「以前剛紅的時候有買過，真的是只能用一點點，很難抓用量，很容易變成太濃都是香精味，後來我都叫它臭豆」、「就是超濃的芳香劑的味道，稍微放多一點，就會變成穿著香精芳香劑在外面跑」、「加太多的話會太香，走出門真的尷尬」。

其他網友則紛紛回應「真的很好用，衣服加一點點就有淡淡的香味」、「味道的濃厚就是取決於加多少，我都是加少少的，就可以有淡淡的香味，然後撐很久」、「真的只能加一點，不然會太香」、「我也愛這個，用過變主顧」、「我都拿濾茶葉的小袋子裝一些，放衣櫃或包包，香味持久又不刺鼻」。

不過，也有部分網友認為「香水類的東西，不必要用的不會用，覺得可怕」、「一直都不太懂為什麼要放香香豆呀？洗衣精不是就很香了嗎？」「藍色那個味道我不行」。（編輯：賴詠璿）

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