2021全球「億萬富豪」排行榜曝光！最年輕僅18歲：擁938億身價

▲財經雜誌《富比士》（Forbes）公布2021年全球億萬富豪排行榜，當中最年輕富豪是年僅18歲的「藥妝店之子」凱文萊曼（Kevin David Lehmann）。（圖／取自《Pixabay》）

財經雜誌《富比士》（Forbes）6日公佈2021年全球億萬富豪排行榜，由身價高達1770億美元的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）連續4年蟬聯全球首富。不過在這共有2755位的富豪名單中，30歲以下的年輕富豪僅有10人，其中全球最年輕的億萬富豪是來自德國的18歲少年凱文萊曼（Kevin David Lehmann），至於他的致富原因為何？外媒報導指出這全歸功於他繼承了父親事業50%股份。

年僅18歲的萊曼身家高達33億美元（約新台幣938億），位居全球排行第925名。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，他所握有德國最知名連鎖藥妝企業「DM-Drogerie Markt」50％的股份，全是繼承自老爸剛瑟（Guenther Lehmann）這個大股東。

德國DM藥妝於1973年成立，萊曼的父親在隔年就入股投資，並在2017年將名下50%股票轉移到兒子名下，待他年滿18歲即可正式繼承。目前德國境內DM藥妝超過2000家分店，每年的營業額上看120億美元。不過根據《富比士》報導，這對父子為人相當低調，不僅鮮少參與公司業務，也不常出現在社群媒體上。

至於全球富豪排行榜位居第二的，是去年「賺最多」的特斯拉（Telsa）執行長馬斯克（Elon Musk），以身價1510億美元略遜於貝佐斯。值得一提的是，2755位的富豪中，台灣也有15人上榜，分別是鴻海集團總裁郭台銘、廣達董事長林百里、國巨董事長陳泰銘，各自拿下第369、529、550的名次。（編輯：楊智傑）

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