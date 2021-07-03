堪稱手搖飲始祖！七八年級生淚憶「飲料店4大天王」：綠豆沙才20元

▲隨著時代的更迭，很多紅極一時的飲料店早就不見蹤影，對此，就有一名網友好奇「哪些飲料店是七八年級生的回憶」，貼文一出，眾人淚喊「4霸主」直呼「真的經典」。（圖／Shutterstock）

台灣手搖飲店選擇相當多元，有些人甚至每天都要喝上一杯才心滿意足，不過隨著時代的更迭，很多紅極一時的飲料店早就不見蹤影，對此，就有一名網友好奇「哪些飲料店是七八年級生的回憶」，貼文一出，眾人淚喊「4霸主」直呼「真的經典」。

該名網友在PTT以「哪些飲料店是七八年級生的回憶？」為題發文，表示有些飲料店曾經紅極一時，不過因為生意不好做，好景不常，現在只剩下沒幾家分店。

而原PO也先分享自己很懷念的幾家飲料店，「目前想到普洱世家、紅太陽、珍珠工場、狐狸尾巴還有水巷茶弄，太陽特調跟雙珠奶茶有夠讚」，因此相當好奇「有哪些飲料店是屬於七八年級生記憶中的味道嗎」？

貼文一出，掀起熱議，「歇腳亭, 現在不紅了」、「小歇以前也超紅」、「論潮度只有英國藍了」、「對耶50嵐也是，年輕時候喝奶綠到覺得怎麼這麼好喝」、「藍天鵝」、「50嵐剛出來的時候潮到不行，現在變成平價好選擇」、「橘子工坊」、「居然沒有歇腳亭」、「coco」。

其中，受到最多網友懷念的則是「快可立」、「休閒小站」、「小歇」和「杯樂」，「快可立….好懷念啊」、「快可立，泡沫紅茶店」、「休閒小站綠豆沙20塊，綠豆沙死很久以後現在突然又變潮」、「杯樂、休閒小站，回憶啊」、「杯樂啊，紅茶綠茶一杯10元」、「忽然想起休閒小站的蛋蜜汁」、「休閒小站海尼根綠」、「小歇、快可立、杯樂、休閒小站」、「小歇才是始祖」、「快可立真的經典，去年去LA還意外發現有」。（編輯：郭佩蓉）

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