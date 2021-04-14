超商推出查詢「即期品庫存量」功能！小資族準備衝：超省錢

台灣超商林立，一條街上有兩三間超商是常有的事情，且現在超商除了賣熱食、飲料等等，就連藥妝以及書本，甚至手搖飲都有進駐。近日，全家又推出更狂的功能，主打能「查詢住家附近各門市鮮食即期品庫存量，引爆網友話題。

事實上，每間超商都有所謂的「即期優惠時段」，意思就是在鮮食到期的前7小時，都會祭出7折的優惠，而在全家、7-11都經常能看到，但因為數量有限，也有許多想省錢的人有在購買，因此不是每天去都能買到，可能老早就被搶光。

而全家這次悄悄在APP上線「友善食光地圖」，讓民眾可透過即時定位查詢住家附近（半徑1公里內）各門市的7折鮮食即期品庫存量，還能使用單品搜尋直接選擇想要的品項或種類，一鍵按下就會立刻搜出附近有供貨之門市，輕鬆找出即期品優惠的商店，再也不怕撲空。

該消息曝光之後，在PTT引爆極大討論「全家太猛了＝＝」、「爽啦！省錢省起來」、「七折真的差很多，我家這邊有小7跟全家每次都搶不到」、「好爽的功能，以後能爽吃七折了」、「基本上七折每天都有，還能查真的太猛」、「爽到爆，七折真的差超多」、「買過一次7-11的，一個便當80變成56真的差超多，剛好下班時間去買，這功能真的方便」、「收下我的膝蓋啊…有效減低報廢品又能賣出，太猛」。（編輯：張嘉哲）

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