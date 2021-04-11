小資女存款「不到5萬」怎麼投資理財？律師道過來人經驗談

一名小資女在社群平台《Dcard》上發文，表示自己月薪25K，扣除掉生活費用，1個月能存個5000元就很不錯了，但眼看自己已經24歲，存款卻還不到5萬元，感嘆「這樣該怎麼投資理財」，對此，律師林智群也發表看法，並揭開「致命關鍵」表示「其實沒什麼用」。

該名小資女表示自己一直以來都是住在外面，月薪25K，每月扣除掉房租、生活費、保險，以及其他開銷，「一個月能存到五千塊就算不錯了」，她也提到自己今年快要24歲了，但是存款確還不到5萬元，覺得快被錢的壓力壓垮，也透露自己最近「想學投資理財」，但不知道該從何下手。

對此，律師林智群也在臉書粉專發文，表示這件事情的關鍵字有兩個，「存款不到5萬元」以及「投資理財」，林智群認為，手邊只有5萬元，「是要談什麼投資理財啊」，「就算你是股神，投資報酬率一年20％，5萬元的20％，也才1萬元啊」。

林智群也接著揭開「致命關鍵」，表示因為本金不夠大，就算投資報酬率再高，「也是沒什麼用的，先想辦法增加自己的實力跟收入，還比較實在」，最後林智群也在文末給出建議，「這不是酸文，而是過來人經驗談，我也有過存款5萬的階段，那時候根本沒有投資理財的念頭，生吃都不夠了，還曬乾」？

貼文一出，網友紛紛表示，「結果往往都是越買、錢越少」、「投資自己呀…除非自知是地雷股」、「這等級煩惱的應該不是理財，而是脫貧」、「錢少，先充實理財知識，做好功課，可以少量進場試試身手，1個月存5千，1年有6萬，5年就30萬，也是一筆錢。理財是一輩子的事，越早開始越好。另外，身體健康更重要，不要為了省錢把身體搞壞，以後省下的錢都要花在醫藥費上」、「但還是一定要理財，因為不理財、財一定不理你」、「年輕人沒有太多錢，或許可以從定期定額投資基金或ETF開始，及早開始理財也是很重要的」。（編輯：郭佩蓉）

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