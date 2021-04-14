發現電影票根「神奇秘密」！網友曝驚人真相：想蒐集

許多人會在下班或休假時，約家人朋友一起到電影院看電影，其中有些人會習慣留下「電影票根」，不過你有發現其實電影票根的顏色都不同嗎？就有名女網友發文，表示原來全台每家國賓影城的電影票根「顏色都不同」，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友9日在社群平台《Dcard》上以「原來電影票根的顏色不一樣」為題發文，表示她某天看到朋友發IG（Instagram）的限時動態才知道，「原來全台每家國賓影城的票根都是不同顏色的，瞬間覺得我好俗」。

原PO接著說道，她上網查了查，還有好看的「淡藍色」票根及「淺綠色」票根，並附上高雄草衙道國賓影城的紫色票根照，也在文末向網友們喊話「以下跪求各位大大放上自己地區的國賓票根」。

貼文一出，掀起熱議，許多網友們紛紛PO出各家國賓影城的電影票根，而原PO也將其整理出來，「高雄草衙道-深紫色；淡水禮萊廣場-粉色；長春-藍色；台南-橘色、藍色；屏東環球- 綠色；桃園廣豐-青綠色；林口 – 淺紫色；中和- 淡藍色；忠孝- 特別款；高雄義大 – 深粉色；金門 – 黃色」。

其他網友則是回應，「好想看全台灣國賓的票根擺在一起」、「好酷」、「這麼說來……我去過義大國賓跟屏東國賓，都沒發現顏色不一樣（欸」、「這樣好想收集耶」、「好多不同顏色的票根在留言區好可愛」、「X好酷喔，這生只去過國賓兩次所以沒注意過」。（編輯：郭佩蓉）

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