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奴才買的機上盒「越變越小」？　網看對比圖笑：差太多了吧

▲奴才買的機上盒「越變越小」？　網看對比圖笑：差太多了吧。（圖／網友劉展均授權提供）
文 : 寵毛網

這絕對是買到瑕疵品啦！網友劉展均先生日前在貓咪也瘋狂社團分享3張照片引起網友瘋狂討論，他表示家裡安裝機上盒才幾個月卻「縮水了」，網友一看機上盒的「對比對象」全都笑翻表示：「這縮水得太嚴重啦！」，究竟發生什麼事呢？

奴才裝機上盒「幾個月就縮水」　網看對比圖笑：買到瑕疵品

劉先生養了三隻虎斑貓，其中三花虎斑「哈娜」個性調皮又搞笑（圖／網友劉展均授權提供）

原來劉先生養了一隻三花虎斑貓「哈娜」，哈娜在一個月大的某一天，突然發現劉先生家的「機上盒」暖暖的很舒服，開始習慣窩在這裡睡覺，不過牠似乎不知道自己已經「風暴式長大」，常常在上面喬位置喬很久、無論如何都硬要抱著機上盒一起睡，劉先生只好將牠的模樣拍了下來，並且打趣地表示：「太誇張了，機上盒才安裝幾個月而已，竟然縮水了！」。

奴才裝機上盒「幾個月就縮水」　網看對比圖笑：買到瑕疵品

哈娜一個月大時就開始喜歡待在機上盒睡覺（圖／網友劉展均授權提供）

奴才裝機上盒「幾個月就縮水」　網看對比圖笑：買到瑕疵品

三個月大時，機上盒已經開始「縮水」，無法完整地承載哈娜……（圖／網友劉展均授權提供）

奴才裝機上盒「幾個月就縮水」　網看對比圖笑：買到瑕疵品

到了哈娜九個月大時，機上盒明顯地嚴重縮水只剩下「一半」！（圖／網友劉展均授權提供）

哈娜只有兩三個星期大時，被劉先生發現受困在屋頂上，原本劉先生想等是否會有母貓將牠帶走，但是沒多久開始下午後雷陣雨，只好趕緊將牠救援回家。被收編後的哈娜愛玩又調皮，平時喜歡捉弄另一隻個性溫和的虎斑貓「小花」，也是個跟屁蟲喜歡黏著人類，而且還有一個怪僻就是只要有人在牠面前打噴嚏，牠就會開始「碎念式喵喵叫」，每天都有很多古怪又搞笑的行為。

奴才裝機上盒「幾個月就縮水」　網看對比圖笑：買到瑕疵品

哈娜出生兩三週時被困在屋頂上，劉先生發現後趕緊將牠救回家照顧（圖／網友劉展均授權提供）

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古靈精怪的牠每天都有很多「戲」……（圖／網友劉展均授權提供）

奴才裝機上盒「幾個月就縮水」　網看對比圖笑：買到瑕疵品

常常喜歡伺機捉弄同伴「小花」（圖／網友劉展均授權提供）

奴才裝機上盒「幾個月就縮水」　網看對比圖笑：買到瑕疵品

小花：奴才買的機上盒是瑕疵品會縮水，快去換大一點的啦！（圖／網友劉展均授權提供）

網友看了哈娜與機上盒的對比照都紛紛笑說：「品質太糟了，這一定要打電話客訴，絕對不是貓的問題」、「沒事，我家的也是，還硬要待在上面」、「這廠商太無良了」、「顯然機上盒品質相當不良，沒幾個月就縮小了」、「都是機上盒的錯」、「原來不是只有我家的機上盒會縮水」、「請客服幫你換大台一點的囉！」。（編輯：陳珮瑜）

Tags : 奴才對比圖差太多機上盒越變越小

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