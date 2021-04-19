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何美開朗面對愛犬「網美腳」疾病！暖曝：只要真心愛狗狗就不會放棄牠

文 : 寵毛網

活力女星何美因《大學生了沒》走進眾人視野，其正面開朗的形象使她收獲大批粉絲！若有關注她的Instagram，不難發現版面中常常出現她的愛犬：或稱：阿龐，阿龐個性親人，討喜的模樣甚至有粉絲邀請兩位一起拍攝寵物寫真，但在狗狗呆萌的憨笑底下，卻藏有一段艱辛感人的故事。 

活潑的何美和可愛的阿龐！（圖／寵毛網拍攝）

活潑的何美和可愛的阿龐！（圖／寵毛網拍攝）

這是何美第一次養狗。回憶當初，朋友家誕生三隻奶狗，阿龐為其中最弱、最不受待見的一隻，毛髮亂亂的、不少打結成球站姿還有些外八，看到何美時卻興奮地一直叫，彷彿希望她能帶回家，何美當時也覺得這狗很特別、很可愛，順理成章就成為了一家人。 

阿龐身材嬌小，看起來就跟娃娃一模一樣！（圖／何美授權提供）

阿龐身材嬌小，看起來就跟娃娃一模一樣！（圖／何美授權提供）

躺在何美懷裡睡大覺！（圖／何美授權提供）

躺在何美懷裡睡大覺！（圖／何美授權提供）

因為那糾結的毛髮，阿龐第一次去寵物醫院就被剔個精光何美笑說牠那時「超醜」，長得像山羌或光禿禿的老鼠，一點都不討喜！但阿龐個性陽光，在妥善的照料下漸漸長成一隻呆萌、愛吃的狗，單純到陌生人拿著食物，阿龐可能就頭也不回的跟著走！ 

阿龐：偶還是最愛媽咪啦！（圖／寵毛網拍攝）

阿龐：偶還是最愛媽咪啦！（圖／寵毛網拍攝）

何美第一次意識到阿龐是病犬，約在三年前花蓮家中，當時狗躍從沙發跳下，卻摔倒了！何美起床後看到就是下巴不停碰撞地板、掙扎爬不起來的模樣，嚇得她花容失色、驚慌不已但她強打精神，立刻龐哺遠赴台北到寵物醫院檢查，卻被告知狗的脊椎第二神經元（約後頸位置）已經壞死，導致的左前腳完全萎縮，得持續治療，不然可能一輩子癱瘓。且照一次核磁共振費用要價三萬元，對於剛大學畢業的何美來說，無疑是一筆沉重的花費。 

當時何美剛畢業，龐大的醫療費是筆沉重的負擔！（圖／何美授權提供）

當時何美剛畢業，龐大的醫療費是筆沉重的負擔！（圖／何美授權提供）

何美不知如何是好，但看著即便半看到她仍開心搖尾、求生意志堅強的阿龐，她告訴自己必須咬牙下去！好在前經紀公司老闆霸氣說要為醫藥費，這幫助宛如乾旱中的一股泉水，讓何美得以喘息！她永遠忘不了這位難得的貴人，待後續事業起步也馬上還清。 

一切漸入佳境（圖／寵毛網拍攝）

一切漸入佳境（圖／寵毛網拍攝）

未來一切要好好的喔！（圖／寵毛網拍攝）

未來一切要好好的喔！（圖／寵毛網拍攝）

而阿龐狀況跟當初醫生說得如出一轍癲癇或狗狗過度興奮時都會復發。採訪前幾日，龐哺在家突然發作、眼神放直不停顫抖，三分鐘後才逐漸趨緩下來。何美深知這挑戰會持續下去，但她與阿龐都開朗面對，看著狗因癱瘓向前伸直的左前腳，何美搞笑地說：「這不就是網美腳嗎？」她輕聲呼喚阿龐，憨呆的卻似乎神遊在外、毫無反應，何美當即提起丹田、低分貝大聲量輸出：「阿龐！過來！」當狗乖乖過來後，她馬上又浮誇高分貝稱讚：「阿龐～好棒喔～」，看著如此戲精的一人狗，採訪現場笑聲不斷。 

最後何美地對有相似情況的寵物家屬說：「只要真心愛狗就不會放棄，堅持找到適合的醫生配合，並找到對的藥、對的劑量，千萬不要灰心！」寵毛網小編也祝願所有為家中愛努力、堅持不放棄的朋友們，以及我們最可愛、開朗的何美阿龐，未來能關關難過、關關過！最後阿龐也有屬於自己的Instagram！有興趣的讀者們可以點下方關注！ 

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Tags : 何美愛犬愛狗狗放棄疾病網美腳

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