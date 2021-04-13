純蜂蜜沒吃完要放冰箱保存？專家曝「關鍵點」：其實也不正確

▲蜂蜜不僅香氣宜人，更被視為養身聖品，獲得許多民眾喜愛。（示意圖／取自pixabay）

蜂蜜不僅香氣宜人，更被視為養身聖品，獲得許多民眾喜愛。不過究竟該如何保存，才不會讓蜂蜜變質或營養價值流失呢？對此，毒物專家招名威也解釋背後關鍵點。

日前網路上曾流傳「聽說純蜂蜜可存放在室溫不用冰」的相關文章，對此，招名威也認證，「有的民眾因為擔心天氣熱，蜂蜜會壞掉，所以馬上放入冰箱儲放，說實在話，這其實並不是一個正確的動作！」

他隨後也從專業層面解釋，「新鮮蜂蜜的成分包含酵母菌、乳酸菌及大量酵素，這些成分都會隨保存環境、溫度及濕度產生變化，『趁新鮮吃，營養價值是最高的』，但是吃不完的蜂蜜也真的無需要放入冰箱，放置於攝氏25°C左右的室溫就可以了」。

招名威補充，「因為酵素、益生菌等成分都都是適合在室溫左右發揮效益，若時常拿出來回溫食用，吃不完用放回冰箱，如此進進出出多次，其中的酵素或益生菌就容易失去活性，久了效果就會差很多」。

而存放環境溫度若高於攝氏30°C或受到陽光直接照射的話，蜂蜜中的糖類也會加速進行「梅納反應」，讓其外觀顏色轉化成褐色，是讓蜂蜜變質的主要原因，營養價值也會大幅降低。

招名威最後也提醒，開封過的蜂蜜還是儘快食用完畢，避免因為不當存放導致蜂蜜變質。另外，蜂蜜可能含有肉毒桿菌的孢子，因1歲以下嬰兒腸道免疫系統尚未成熟，應避免食用蜂蜜。（編輯：潘毅）

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