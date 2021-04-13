▲近期就有網友在推特上，分享一張iPhone 11 Pro背後的蘋果Logo圖案打印出錯的照片，意外在網路上掀起討論。（圖／翻攝Internal Archive推特）

現代科技不斷發展，人手一機的情況早已見怪不怪，而近年來智慧型手機市場競爭激烈，不少大牌都紛紛推出最新款手機，吸引消費者注意。然而，近期就有網友在推特上貼出一張照片，只見一支iPhone 11 Pro的背後蘋果Logo打印出現失誤，圖案整個偏向機身右邊，甚至還有向下傾的情況，但這獨特的狀況，從機率上來說僅有億分之一，因而讓該支手機的價值不減反增。

推特帳號Internal Archive時常在網路上分享一些稀有iPhone機型，或是其餘相關配件的照片，但近期其就上傳一張iPhone 11 Pro的照片，意外引發廣大果迷注意。從畫面中可看出，這支iPhone背後的蘋果Logo乍看下沒什麼不同，不過仔細一瞧能發現圖案位置偏向右側，且有點向下偏，相當稀有的情況也在照片曝光後，瞬間在網路上掀起熱議。

事實上，iPhone一向以精緻的製造品質聞名，Internal Archive也透露，蘋果在手機出廠前，各大代工廠的品管都會多次確認無瑕疵，因此極少出現失誤。而這支手機的打印出現問題，從機率上來說，應該只有億分之一的可能。

不過有趣的是，這支稀奇獨特的iPhone 11 Pro，目前售價高達2700美元（約新台幣77000元），比起一支正常的iPhone 11 Pro 512GB原始售價999美元（約新台幣48400元），足足多了將近29000元。（編輯：陳雅雲）

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